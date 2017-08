POL-BO: Mann entblößt sich gegenüber zwei jungen Frauen in Herne

Herne (ots) - Ein ca. 40-jähriger Mann zeigte sich gegenüber zwei jungen Frauen am frühen Montagabend (14.8.) am Rhein-Herne-Kanal in Herne in schamverletzender Art und Weise.

Gegen 17.30 Uhr sonnten sich zwei Bochumerinnen (16 und 17 Jahre alt) am Ufer des Rhein-Herne-Kanals im Nahbereich der Kanalbrücke an der Bahnhofstraße. Anfangs unbemerkt hatte sich ein Mann hinter ihnen postiert und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Die Frauen forderten den Mann auf, das sofort zu unterlassen. Parallel entfernten sie sich richtigerweise und informierten die Polizei. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen verliefen vorerst ergebnislos.

Der Tatverdächtige entfernte sich über den Leinpfad in Richtung Bundesautobahn (BAB) 43. Er wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- ca. 40 Jahre alt

- etwa 175 cm groß

- Sonnenbrille

- weiße Haare

- braune Schuhe

- kurze Hose

- rotes Hemd

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bochum (KK 12) unter folgenden Rufnummern entgegen: 0234/909-4120 oder -4441 (außerhalb der Bürodienstzeit)

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell