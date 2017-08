POL-BO: Wohnungseinbruch: Konsolen, Spiele, Beamer und Anderes weg!

Bochum (ots) - Wohnungseinbrecher sind in der Zeit zwischen dem 8. und 14. August (08.30 - 14.30 Uhr) in einer Wohnung in der Bochumer Innenstadt aktiv gewesen. An der Josephstraße gelangten sie zunächst in ein Mehrfamilienhaus und hebelten dort eine Wohnungstür auf. Entwendet wurde reichlich: ein Computer, ein Laptop, drei Spiele-Konsolen mit mehreren Spielen, ein Beamer und ein Navigationsgerät, ein Ehering sowie Bargeld. Die Ermittlungen des Bochumer Kriminalkommissariates 13 sind noch nicht abgeschlossen. Wer weitere Angaben machen kann wendet sich bitte an die Rufnummer 0234/909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit).

