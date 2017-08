POL-BO: Einbrecher erbeuten Geld und Schmuck - Wer hat an der Unterfeldstraße verdächtige Beobachtungen gemacht?

Bochum (ots) - Noch nicht ermittelte Einbrecher hebelten im Zeitraum, 12. August, 8.30 Uhr bis 13. August, 13.30 Uhr, ein Fenster an einem Einfamilienhaus an der Unterfeldstraße in Bochum-Stiepel auf.

Die Unbekannten durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld sowie ein gefüllte Schmuckschatulle.

Wer hat im Umfeld der Unterfeldstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Hinweise nimmt das Bochumer Einbruchskommissariat 13 zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234/909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell