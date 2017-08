POL-BO: Bochum / Wattenscheid Brennender Motorroller in Wattenscheid

Bochum (ots) - In den frühen Morgenstunden des 10. August brannte gegen 06.30 Uhr an der Steinhausstraße in Bochum-Wattenscheid ein abgemeldeter Motorroller auf dem dortigen Hinterhof.

Die eintreffenden Polizisten löschten den Brand. Die Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten. Die Hausfassade wurde leicht beschädigt.

In der Zeit zwischen 6 und 6.15 Uhr vernahm eine Zeugin diverse Männerstimmen auf dem Hinterhof.

Wer hat in unmittelbarer Nähe zum "Duvenkamp" weitere Beobachtungen gemacht?

Die Ermittlungen dauern derzeit noch an; Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 0234/909-4110 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

