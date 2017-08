POL-BO: Einbruch in Pavillon der Rudolf-Steiner-Schule - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Noch nicht ermittelt sind die Unbekannten, die in der Nacht vom 8. auf den 9. August an der Hauptstraße 238 in Bochum-Langendreer einstiegen - in ein Pavillon-Gebäude der Rudolf-Steiner-Schule.

Dort brachen noch nicht ermittelte Täter - und das gehört absolut nicht zu einem Schulstreich - nicht nur eine Zugangstür und einen Schrank auf, sondern beschädigten einen Besenstiel, zerbrachen ein Lineal, beschmierten die Tafel mit der Schulkreide und verteilten die Reste auf dem Fußboden.

Ob darüber hinaus etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Gibt es Zeugen für diesen Vorfall, der sich in der Zeit zwischen 21.15 und 8 Uhr zugetragen hat?

Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-8205 oder - 4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell