POL-BO: Bochum/Wattenscheid / Schriftzug einer Schule zum Teil entwendet - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Am gestrigen 8. August wurde die Polizei zu der Schule an der Lohackerstraße 15 in Bochum-Westenfeld gerufen.

Dort hatten noch unbekannte Kriminelle Edelstahl-Buchstaben des Schriftzuges der Gesamtschule entwendet. Diese waren über dem Eingangsbereich fest mit dem Mauerwerk verbunden.

Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass u.a. ein Hakenkreuz auf die Eingangstür gemalt worden war.

Der Tatzeitraum lag zwischen dem 7.8.. 14.30 Uhr, und dem 8.8., 8.00 Uhr.

Der Staatsschutz des Bochumer Polizeipräsidiums hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4505 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise von Zeugen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell