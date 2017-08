POL-BO: Betonklotz an der Dorstener Straße beschädigt - Grüner Sattelzug gesucht!

Herne (ots) - Bereits am 4. August (Freitag um 07.45 Uhr) kam es in Wanne-Eickel, an der Dorstener Straße 443, zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Fahrer eines grünen Lkw mit Auflieger entfernte.

Ein Zeuge schaute, nachdem er einen Knall hörte, aus seinem Fenster und sah den Lastwagen an einer mobilen Betonsperre stehen. Dessen noch nicht ermittelter Fahrer, ein schlanker, ungefähr 175 cm großer Mann mit kurzem, dunklem Haar, stieg aber wieder in sein Fahrerhaus und entfernte sich mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Der Betonstein, der auf einem Fahrwerk steht, wurde durch den Unfall beschädigt. Polizisten sicherten an der Unfallstelle diverse Glassplitter.

Wer hat diesen Unfall noch beobachtet oder kann weitere Angaben zum flüchtigen Sattelzug machen?

Die Sachbearbeiter aus dem Bochumer Verkehrskommissariat (VK 1) haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234/909-5206 um Hinweise von Zeugen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell