POL-BO: Herne / Seit gestern vermisst! - Wo ist Detlef Werdelmann (58)?

Wo ist Detlef Werdelmann (58) aus Herne? Bild-Infos Download

Herne (ots) - Am gestrigen 7. August (Montag), gegen 21.30 Uhr, wurde der Herner Detlef Werdelmann (58) als vermisst gemeldet.

In den Mittagsstunden hatte der 58-Jährige seine Wohnung an der Straße "Im Kattenbusch" in Wanne verlassen. Angehörige fanden dort einen Abschiedsbrief. Herr Werdelmann könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Der Mann ist ca. 174 cm groß, schlank, hat kurze graue Haare und trug eine dunkelblaue Jeanshose sowie braune Lederschuhe.

Das Bochumer Fachkommissariat für Vermisstenfälle (KK 12) bittet unter der Rufnummer 0234 / 909-4120 (-4441 außerhalb der Bürozeit) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell