POL-BO: Rentner am Geldautomat bestohlen - Dreistes Duo nach Öffentlichkeitsfahndung ermittelt

Bochum (ots) - Wie am 18. Juli 2017 in einer Pressemitteilung berichtet, hat die Polizei Bochum zwei junge Männer gesucht, die am 4. April (Dienstag) gegen 12 Uhr einen Rentner in einer Bochumer Bank bestohlen hatten. Besonders dreist dabei: Die beiden Männer hatten dem Rentner zuvor noch freundlich ihre Hilfe angeboten, ihn auf dem Weg zum Bankautomaten gestützt und für ihn den Abhebevorgang "erledigt". Das Bargeld aber wanderte beim gemeinsamen Verlassen der Filiale nicht in die Tasche des Rentners, sondern in die der Diebe.

Nach Veröffentlichung des Fahndungsfotos in den Medien - auch über die neuen Social-Media-Kanäle der Polizei (Facebook und Twitter) - hat ein 17-jähriger Bochumer mit dem ermittelnden Bochumer Kriminalkommissariat 31 Kontakt aufgenommen. Im Zuge der weiteren polizeilichen Arbeit konnte auch der zweite Tatverdächtige, ein 22-Jähriger aus Iserlohn, ermittelt werden.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei den Medien für die Unterstützung und bei den Nutzern der sozialen Netzwerke fürs Teilen bedanken und bitten, das Fahndungsfoto nicht mehr zu verwenden.

