POL-BO: Wohnung in Wanne-Süd war das Ziel von Einbrechern - Zeugen gesucht!

Herne (ots) - Noch nicht ermittelt sind die Unbekannten, die von der Hauptstraße in Wanne-Eickel (nahe der Straße "Am Solbad") nach einem Einbruch flüchteten. In den Morgenstunden des 7. August, in der Zeit zwischen sieben und 13 Uhr, gelangten Kriminelle in ein Mehrfamilienhaus. Dort hebelten sie eine Wohnungseingangstür auf. Nach ersten Angaben ist Bargeld, ein Handy und ein Tablet sowie ein Laptop gestohlen worden. Kann jemand Angaben zu dieser Tat machen? Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell