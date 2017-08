POL-BO: Krad und Auto kollidieren an Autobahnausfahrt - Zwei verletzte Personen!

Witten (ots) - Am Sonntag des gestrigen 6. August ist es in Witten zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt worden sind.

Gegen 13.20 Uhr befuhr eine 81-jährige Autofahrerin aus Wuppertal die BAB 43 in Richtung Münster. An der Anschlussstelle Witten-Herbede fuhr die Frau mit ihrem Wagen ab, um am Ende der Ausfahrt nach links (östliche Fahrtrichtung) auf die Wittener Straße abzubiegen. Beim Abbiegen kollidierte der Pkw mit einem von links kommenden Kraftrad eines 50-jährigen Mannes aus Jever (Niedersachsen), der auf der Straße geradeaus in westliche Richtung unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Zweiradfahrer, wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und verblieb dort stationär. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls einem Hospital zugeführt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallörtlichkeit bis 16 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Die unfallaufnehmenden Polizeibeamten schätzten den Gesamtsachschaden auf etwa 7.000 Euro.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell