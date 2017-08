POL-BO: Kirmesumzug: Begleiter (30) eines Festwagens leicht verletzt

Herne (ots) - Während des Kirmesumzuges in Herne am Samstag, 5. August, ist ein 30-jähriger Bochumer bei Arbeiten an einem Kirmeswagen leicht verletzt worden. Der Mann war als Begleiter des Festwagens eingesetzt.

Nach der Eisenbahnunterführung kurz vor der Kreuzung Hauptstraße/Berliner Straße arbeitete der 30-Jährige gegen 11.30 Uhr am hinteren Ende des Fahrzeugs noch im stehenden Zustand am Hebe- und Senkmechanismus des Wagens, als der Lkw wieder anrollte. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort konnte er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell