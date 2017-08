POL-BO: Rad gegen Auto - 56-Jährige im Krankenhaus

Bochum (ots) - Eine 56-jährige Hagenerin ist nach einem Verkehrsunfall in Bochum-Wiemelhausen am Freitagnachmittag, 4. August, in ein Krankenhaus gebracht worden. Sie war gegen 15.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Universitätsstraße auf der linken Seite in Richtung Innenstadt unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt wollte ein 35-jähriger Bochumer aus einer Grundstücksausfahrt nach rechts auf die Universitätsstraße einbiegen. Das Rad und das Auto kollidierten. Die Radfahrerin verletzte sich hierbei und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb.

Der Radweg und die rechte Fahrspur der Universitätsstraße war bis 16.20 Uhr zur Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell