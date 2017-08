POL-BO: Verkehrsunfall in Herne endet für Fußgänger im Krankenhaus

Herne (ots) - Ein Verkehrsunfall mit einem Taxi endete in der Nacht von Freitag, 4. August, auf Samstag, 5. August, für einen Fußgänger im Krankenhaus.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 1.30 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Taxi die Dorstener Straße aus Richtung Gelsenkirchen kommend in Richtung Herne. Aus bislang ungeklärten Gründen trat in Höhe der Straße "Resser Weg" ein 21-jähriger Fußgänger aus Gelsenkirchen unvermittelt auf die Straße. Trotz einer sofortigen Vollbremsung konnte der 71-Jährige einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr verhindern. Durch die Kollision erlitt der 21-Jährige schwere Verletzungen. Er wurde mittels RTW in ein Gelsenkirchener Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Nach derzeitigem Stand besteht keine Lebensgefahr.

Die Dorstener Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wurde in dieser Zeit über Nebenstraßen abgeleitet.

Am Taxi entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 3000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell