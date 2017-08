POL-BO: SEK-Einsatz nach Familienstreit in Witten

Witten (ots) - Nach einem Familienstreit in Witten am Freitagabend, 4. August (20.40 Uhr), wurde das Spezialeinsatzkommando angefordert.

Ein 47-jähriger Wittener hatte zuvor in einem Wohnhaus an der Westfeldstraße Familienmitglieder mit einem Messer bedroht. Da die Gefährdungslage zu diesem Zeitpunkt nicht einzuschätzen war, wurde das SEK eingesetzt.

Die Beamten trafen den Mann allein in der Wohnung an. Er war alkoholisiert (ca. 1,6 Promille). Der Wittener wurde vorläufig festgenommen und zur Begutachtung seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell