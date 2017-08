POL-BO: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Noch nicht ermittelt sind die, laut Zeugenaussagen südländisch aussehenden drei Frauen, die im Zusammenhang mit einem Wohnungseinbruch gesehen wurden.

Dieser datiert vom 3. August in der Zeit zwischen 09.45 und 10.45 Uhr und ereignete sich in einem Bochumer Mehrfamilienhaus an der Hans-Böckler-Straße. Dort wurde eine Wohnungseingangstür aufgehebelt und Schmuck entwendet. Zeugen beschreiben die Frauen als durchgängig 160 cm groß und 18 bis 20 Jahre alt.

Eine von ihnen trug ein blau-weiß gemustertes Kopftuch und eine Sonnenbrille mit goldenen Bügeln. Eine andere der drei Frauen war mit einer etwas längeren, beigen Sommerjacke bekleidet.

Wer kann weitere Angaben machen?

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

