POL-BO: Einbruch in Jugendcafè der Kirchengemeinde - Zeugen gesucht!

Witten (ots) - In der Zeit vom 1. August, 19 Uhr, bis zum 3. August, 14.20 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt in die Räumlichkeiten der Kirchengemeinde in Witten-Bommern. Dort, am Bodenborn 48, schlugen sie zwei Scheiben ein und gelangten in das Cafè auf der Jugendetage. Hier scheiterten die Kriminellen mit ihren Hebelversuchen an einer weiteren Tür. Ersten Erkenntnissen zufolge flohen sie ohne Diebesgut. Das Wittener Kriminalkommissariat 33 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-8305 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Hinweise von Zeugen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell