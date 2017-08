POL-BO: Gaststätteneinbruch in der Bochumer Innenstadt - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Noch nicht ermittelt sind die Unbekannten, die in der Nacht des 2. August in eine Gaststätte an der Bochumer Viktoriastraße 69 einbrachen.

Zwischen 01:00 und 07:45 Uhr hebelten diese eine Tür auf und gelangten in die Sisha-Bar. Dort knackten sie drei Geldspielautomaten, entwendeten eine Metallkassette mit Bargeld und etwas Schmuck sowie ein Paket Sisha-Tabak. Die Kriminellen flohen mit der Beute in unbekannte Richtung.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-8110 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

