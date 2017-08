POL-BO: Cranger Kirmes: Polizeipräsidium geht am Freitag in sozialen Medien mit auf Streife

Herne (ots) - Erstmalig schon am heutigen Donnerstag (3. August) öffnet die Cranger Kirmes in Herne für die Besucher ihre Pforten. Und auch im Polizeipräsidium Bochum gibt es seit wenigen Wochen ein Novum: Das Präsidium ist in sozialen Netzwerken auf Facebook und Twitter vertreten. Die Cranger Kirmes ist natürlich ein Großereignis, das auf den Kanälen der Polizei in den sozialen Netzwerken nicht fehlen darf.

Am morgigen Freitag, 4. August, startet das Presseteam der Polizei einmalig eine Social-Media-Streife auf der Cranger Kirmes. Das Team begleitet für mehrere Stunden die Beamten der Kirmes-Wache und wird in Auszügen aus den Einsätzen und Erlebnissen der Beamten berichten.

Wer mitlesen möchte, was die Einsatzkräfte erleben, findet die Beiträge auf Facebook unter www.facebook.com/polizei.nrw.bo sowie unter Twitter unter www.twitter.com/polizei_nrw_bo

Wir freuen uns auf einen friedlichen und sicheren Verlauf der Kirmes und morgen auf viele Fans und Follower.

