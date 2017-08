POL-BO: Wem gehört der rote Audi vom Supermarkt-Parkplatz? Bitte melden!

Witten (ots) - Eine 26-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Auto, am 31. Juli gegen 20 Uhr, auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Wittener Annenstraße 133. Sie stellte ihr Fahrzeug vorwärts in eine Parkbox. Beim rückwärtigen Ausparken streifte sie einen rechts neben ihr abgestellten roten Audi. Von ihrer Heimatanschrift aus zeigte die 26-Jährige den Unfall auf der Wache an, um die Schadensregulierung einzuleiten. Der Besitzer des roten Pkw oder Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der ermittelnden Dienststelle zu melden (0234/909-5206).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell