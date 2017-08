POL-BO: Fall des getöteten Resat Özdemir aus Velbert demnächst bei "Aktenzeichen XY ... ungelöst"

1 weiterer Medieninhalt

Velbert, Bochum, Hagen (ots) - Am 9. August 2017 strahlt das ZDF um 20.15 Uhr den Fall des getöteten Resat Özdemir aus Velbert von April 2012 in der Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" aus. Die Leiche des Opfers war im Oktober 2016 in Hattingen gefunden worden - seine letzten Handy-Standorte waren in Bochum.

Zu den Hintergründen:

Am 08.10.2016 fanden zwei Personen in Hattingen-Blankenstein / Ennepe-Ruhr-Kreis, im Bereich des Naturschutzgebietes Katzenstein einen menschlichen Schädel. Bei weiteren Suchmaßnahme in dem teils schwer zugänglichen Gebiet wurden weitere Knochen sowie ein stark verwittertes Mäppchen mit persönlichen Dokumenten des Resat Özdemir gefunden. Erste Ermittlungen zeigten, dass Resat Özdemir im Jahr 2012 vermisst gemeldet worden war.

Resat Özdemir hatte die Wohnung seiner Familie in Velbert, Uhlandstraße am 05.04.2012 gegen 19:00 Uhr verlassen, um sich mit einem Bekannten ein Geschäft in Gelsenkirchen anzuschauen. Sein Handy war zuletzt am gleichen Abend in Bochum aktiv, danach fehlte von Resat Özdemir jede Spur.

Bereits 2012 bestand der Verdacht eines Tötungsdeliktes. Es gab keinen nachvollziehbaren Grund, warum er Frau und zwei kleine Kinder im Stich gelassen haben sollte.

Der Geschädigte hatte zum Teil große Summen Bargeld gegen hohe Zinsen verliehen. Obwohl er ein bescheidenes Leben führte, war er in seinem Umfeld als privater Geldgeber bekannt. Die Herkunft dieses Bargeldes blieb unklar.

Bei umfangreicheren Suchmaßnahmen konnte am 12.10.2016 in der Nähe des aufgefundenen Schädels ein Erdgrab gefunden werden. Darin lagen große Teile des fehlenden Skeletts. Die Knochen konnten dem Vermissten mittels DNA-Analyse zugeordnet werden.

"Resat Özdemir wurde von zu Hause weggelockt und noch am gleichen Tag getötet. Die Leiche wurde zum späteren Auffindeort transportiert und dort vergraben. Das wird nicht einer alleine gemacht haben und hat mit Sicherheit mit seinen Geldgeschäften zu tun", so Tobias Puspas, Leiter der zuständigen Mordkommission der Polizei Hagen. Durch die weitere Öffentlichkeitsfahndung wird nach Zeugen gesucht. Neben eigenen Beobachtungen könnte es sich auch um Zeugen handeln, gegenüber denen Mittäter, Gehilfen oder andere Personen tatrelevante Angaben gemacht haben.

Die Staatsanwaltschaft hat für Hinweise, die zur Klärung des Tötungsdelikts beitragen, eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt.

Der Fall wird am 09.08.2017 ab 20:15 Uhr bei "Aktenzeichen XY ... ungelöst" im ZDF ausgestrahlt.

Hinweise werden erbeten an Polizei Hagen, Mordkommission Blankenstein, Tel. 02331/986-2066

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell