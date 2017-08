POL-BO: Garage in Herne aufgebrochen - Zeugen gesucht!

Herne (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag, 30. Juli, zwischen 8.20 Uhr und 23.30 Uhr, eine Garage an der Sternstraße in Herne aufgebrochen und Arbeitsgeräte, eine Säge und eine Schlagbohrmaschine, entwendet.

Das ermittelnde Fachkommissariat (KK 35) sucht Zeugen des Einbruchs. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-8510 (außerhalb der Geschäftszeiten unter-4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell