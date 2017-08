POL-BO: Zeugen nach zwei Einbrüchen in Witten gesucht

Witten (ots) - Auf Gartengeräte hatten es bislang unbekannte Täter in einer Lagerhalle am Friedhof am Steinhügel in Witten-Heven abgesehen. Sie haben zwischen Freitag, 28. Juli (14.30 Uhr), und Montag, 31. Juli (6.30 Uhr), die Tür zum Lagerraum aufgebrochen und diverse Geräte entwendet.

Zu einem weiteren Einbruch in Witten kam es zwischen Samstag, 29. Juli (13 Uhr), und Montag, 31. Juli (5.40 Uhr), in das Lager einer Firma an der Straße "Salinger Feld" in Witten-Annen. Die bislang unbekannten Täter flüchteten mit ihrer Beute, diverse Stahlrohlinge aus verschiedenen Metallen, in unbekannte Richtung.

Das ermittelnde Fachkommissariat (KK 33) sucht nun in beiden Fällen nach Zeugenhinweisen. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-8310 (außerhalb der Geschäftszeiten unter-4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell