POL-BO: Fahrrad aus Keller in Bochum gestohlen

Bochum (ots) - Aus einem verschlossenen Keller eines Mehrfamilienhauses an der Klarastraße in Bochum wurde ein Fahrrad gestohlen. Dies wurde der Bochumer Polizei am gestrigen Montag angezeigt. Die Tatzeit liegt zwischen 20. Juli (Donnerstag, 00.00 Uhr) und 27. Juli (Donnerstag, 13 Uhr).

Wer etwas gesehen hat und Hinweise geben kann, meldet sich beim ermittelnden Fachkommissariat (KK 31) unter der Rufnummer 0234 909-8110 (außerhalb der Geschäftszeiten unter-4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell