POL-BO: Unfallbeschädigtes Auto nach "Parkrempler" in Witten gesucht

Witten (ots) - Auf dem Weg zu einem "Amts-Termin" stellte ein 26-jähriger Wittener am 27. Juli (Donnerstag gegen 10.30 Uhr) sein Auto in einer Parkbox an der Oberstraße 19 in Witten ab.

Dabei kam es zu einem leichten "Rempler" an einem anderen Auto.

Nach seinem Termin fuhr der 26-Jährige - die anderen Parkboxen waren wieder frei - zu seiner Heimatanschrift.

Dort stellte er weißen Staub, Kratzer und Lackabrieb an der Stoßstange seines Fahrzeugs fest. Nun suchen die Ermittler aus dem Verkehrskommissariat das "Gegenstück" zu diesem Unfall.

Dessen Fahrzeugbesitzer und Zeugen für diesen Unfall werden gebeten, sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle zu melden (0234/909-5206).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell