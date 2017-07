POL-BO: Scheibe eingeschlagen - mehrere Handys und Tablets geklaut!

Witten (ots) - Ein "An und Verkauf-Geschäft" in Witten war in der Nacht des 28. Juli das Ziel eines Kriminellen.

Gegen 04.40 Uhr hörten mehrere Zeugen ein lautes "Klirren" in der Nacht - eine Scheibe wurde eingeschlagen.

Zwei Zeuginnen befanden sich zu dieser Zeit im Außenbereich einer nahe gelegenen Tankstelle und begaben sich in Richtung der Geräusche - zu einem Handyshop an Annenstraße 176.

Dort sahen sie, wie ein noch nicht ermittelter Krimineller gleich mehrfach durch ein Loch in der Schaufensterscheibe in die Auslage griff und Beute in die Tasche seines schwarzen Kapuzenpullovers steckte.

Der Mann, der in Richtung Bebelstraße flüchtete, wird wie folgt beschrieben: ca. 1,75-1,80m groß, schmale Statur (wirkte aufgrund seiner Statur jung), komplett schwarz bekleidet, trug einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine helle Kopfbekleidung, vermutlich weißes Basecap.

Das Wittener Kriminalkommissariat 33 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-8305 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Hinweise von Zeugen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell