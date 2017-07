POL-BO: Hernerin beraubt - Zeugen gesucht!

Herne (ots) - Eine junge Frau aus Herne (23) wurde am 29. Juli an der Herner Hiberniastraße 17 Opfer eines Straßenraubes. Die 23-Jährige war auf dem Heimweg, als sie gegen 04.10 Uhr von zwei noch nicht ermittelten, ausländisch wirkenden, Männern unter einem Vorwand angesprochen wurde. Als sie ihr Mobiltelefon in der Hand hielt, entriss ihr einer der Kriminellen das Handy und floh mit dem Mittäter in unbekannte Richtung. Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummer 02323/950-8510 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell