POL-BO: Geldbörse und Kreditkarte während des Einkaufs geklaut - Wer kennt die abgebildete Person?

Bochum (ots) - Bisher führten die Ermittlungen des Wattenscheider Kriminalkommissariats 34 noch nicht zur Identifizierung der abgebildeten Person. Die Polizei fragt jetzt: Wer kennt diesen Mann?

Bereits am 10. Mai, Mittwoch, gegen 12.25 Uhr, tätigte eine 69-jährige Frau aus Wattenscheid ihre Einkäufe - in einem Drogeriemarkt sowie in einem Supermarkt an der Hattinger Straße 338 in Bochum-Weitmar. Ihren Trolly hängte sie dafür an den Einkaufswagen. Als die Seniorin an der Kasse des Supermarktes bezahlen wollte, stellte sie den Verlust ihrer Geldbörse mit EC-Karte und persönlichen Papieren fest.

Etwas später suchte die Bestohlene ein in unmittelbarer Nähe gelegenes Geldinstitut auf, um ihre Kreditkarte sperren zu lassen. Jedoch hatte zwischenzeitlich ein noch ermittelter Krimineller an einer anderen Filiale des Institutes, an der Hattinger Straße 817, unberechtigt Geld vom Konto der Frau erlangt.

Bilder des Verdächtigen sind nun mit richterlichem Beschluss zur Veröffentlichung in den Medien frei gegeben worden.

Das Wattenscheider Regionalkommissariat (KK 34) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 02327/963-8405 (0234/909-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell