POL-BO: Pkw Brände am Stadionring

Bochum (ots) - In der Nacht des 28. Juli, gegen 1 Uhr, kam es am Stadionring in Bochum zu zwei Fahrzeugbränden. Aus noch nicht geklärtem Grund brannten hier sowohl ein gemieteter Kleintransporter, wie auch ein privater Pkw. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden die Brände gelöscht. An beiden Autos entstand hoher Sachschaden. Zur Feststellung der Brandursache wurden beide Fahrzeuge sichergestellt. Das zuständige Fachkommissariat für Branddelikte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4106 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell