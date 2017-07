POL-BO: Zeugen nach Unfall in Wattenscheid gesucht

Wattenscheid (ots) - Bereits am 20. Juli, gegen 16.15 Uhr kam es an der Bushaltestelle 290 (Richtung Höntrop) an der Ridderstraße in Wattenscheid zu einem Unfall. Eine 76-jährige Bochumerin stürzte beim Aussteigen aus dem Bus und verletzte sich dabei leicht. Trotz intensiver Ermittlungen konnte der genaue Unfallhergang bis dato nicht rekonstruiert werden.

Darum fragen die Ermittler des Bochumer Verkehrskommissariats: "Wer hat den Unfall gesehen oder kann Angaben zum Unfallhergang machen?" Hinweise bitte an: 0234 909-5206 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell