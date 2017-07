POL-BO: Einbruch in Herne: Wer hat etwas gesehen?

Herne (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen 16. Juli (Sonntag, 12 Uhr) und 26. Juli (Mittwoch, 14.30 Uhr) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Harpener Weg in Herne eingebrochen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

