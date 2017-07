POL-BO: Kradfahrer (61) nach Unfall schwer verletzt

Bochum (ots) - Am gestrigen 26. Juli, gegen 14.15 Uhr, kam es in Bochum-Gerthe auf dem Castroper Hellweg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Bochumer fuhr zum Unfallzeitpunkt mit seinem Motorrad in Richtung Innenstadt. Aus noch nicht geklärtem Grunde verlor er in Höhe der Hausnummer 427 die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er verletzte sich schwer und musste vor Ort reanimiert werden. Es besteht Lebensgefahr. Der Bereich wurde zur Unfallaufnahme bis circa 15.45 Uhr gesperrt. Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell