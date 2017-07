POL-BO: Zusammenstoß der besonderen Art in Bochum - Drohne gegen Rollladen

Bochum (ots) - Auf dem Balkon ihrer Wohnung an der Straße "Am Hosiepen" hatte eine Bochumerin (74) am Sonntagvormittag, 23. Juli, eine kleine Flugdrohne gefunden. Diese war zuvor mit dem Rollladen ihres Balkonfensters zusammengestoßen. Zum Drohnenpiloten ist bis dato nichts bekannt.

Das Kriminalkommissariat (KK 34) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweisen unter folgender Rufnummer 0234 909 8424 (außerhalb der Geschäftszeiten: -4441).

