POL-BO: 25-Jährige wird von Lastwagen überrollt und schwer verletzt

Herne (ots) - Einen Schutzengel hatte eine 25-Jährige Hernerin - denn der Unfall, in den sie verwickelt war, hätte auch tödlich ausgehen können.

Zu Fuß war die Hernerin am heutigen Mittwochmorgen, 25. Juli, an der Holsterhauser Straße in Richtung Regenkamp unterwegs. Als sie gegen zehn Uhr die Zufahrt des Möbelhauses (Straße "Am Westerfeld") querte, wurde sie vom Lastwagen eines 52-Jährigen erfasst, der von der Holsterhauser Straße aus nach rechts einbog.

Sie stürzte auf die Fahrbahn und wurde von dem Lastwagen überrollt. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde sie von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie zur stationären Behandlung verblieb. Lebensgefahr besteht zum Glück nicht.

Der Fahrer, der gar nichts von dem Unfall mitbekommen hatte, setzte seine Fahrt bis zum Parkplatz fort. Dort wurde er von einem Zeugen angesprochen, woraufhin er sich sofort zum Unfallort begab.

Für die Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Straße bis ca. 11 Uhr ab.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell