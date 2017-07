POL-BO: Zehnjähriger wird bei Unfall verletzt

Bochum (ots) - Eine 25-jährige Bochumerin stürzte am Dienstag, 25. Juli, mit ihrem Kleinkraftrad. Dabei verletzte sich ihr zehnjähriger Sohn, der hinter ihr gesessen hatte.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.20 Uhr auf der Dr.-C.-Ottostraße in Bochum-Linden. Die Bochumerin fuhr dort in Richtung Hattinger Straße, als sie in Höhe Hausnummer 12 ohne Fremdeinwirkung auf die Straßenbahnschienen stürzte.

Ihr Sohn verletzte sich glücklicherweise nur leicht, sie selbst blieb unverletzt. An dem Kleinkraftrad entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von 100 Euro.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell