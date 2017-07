POL-BO: Radfahrerin (29) und Autofahrer (59) kollidieren auf Gehweg - eine Leichtverletzte

Bochum (ots) - Von einer Grundstücksausfahrt an der Querenburger Straße 9 tastete sich ein 59-jähriger Autofahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis am 25. Juli auf dieselbige Straße in Bochum-Wiemelhausen.

Dabei übersah er eine Bochumerin (29), die um 12.45 Uhr mit ihrem Fahrrad den linken Gehweg in Richtung "An der Schalwiese" befuhr.

Nach eigenen Angaben konnte er die junge Frau durch das Strauchwerk nicht rechtzeitig sehen.

Bei der Kollision stürzte die Bochumerin zu Boden.

Die nach ersten Feststellungen leicht verletzte 29-Jährige wurde durch Rettungskräfte behandelt und einem Krankenhaus zugeführt.

Die Ermittlungen im Verkehrskommissariat dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell