POL-BO: Einfamilienhaus in Bommern war das Ziel von Einbrechern

Witten (ots) - Noch nicht ermittelt sind die Unbekannten, die vom Kiefernweg in Witten-Bommern nach einem Einbruch flüchteten.

Am späten Vormittag des 25. Juli, in der Zeit zwischen 10.30 bis 13 Uhr, gelangten die Kriminellen rückseitig an ein freistehendes Einfamilienhaus. Nach missglückten Einbruchsversuchen an einer Schiebetür hebelten sie einen Gitterschutz und die Kellertür auf. Anschließend durchsuchten sie diverse Räumlichkeiten, flohen jedoch ohne Beute.

Kann jemand Angaben zu dieser Tat machen?

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell