POL-BO: Zwei Wohnungseinbrüche in Bochum - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Das Fachkommissariat für Wohnungsdelikte ermittelt am 26. Juli bei zwei Wohnungseinbrüchen:

Noch nicht ermittelte Kriminelle stiegen am 25. Juli (06.30 - 16.45 Uhr) in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Präsidentstraße ein. Sie schoben einen Rollladen hoch, öffneten ein Fenster und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Einbrecher gelangten in den Besitz eines Personaldokumentes sowie einer Armbanduhr und einiger technischer Geräte (Laptop, Tablet und einen Fotoapparat). Diese transportierten sie wohl in einem ebenfalls gestohlenen Rucksack ab.

Gestern wurde ein weiterer Wohnungseinbruchsdiebstahl angezeigt: Unbekannte gelangten in der Zeit vom 23. bis 25. Juli (10 bis 16.45 Uhr) in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Rolandstraße in Bochum-Werne. Dort brachen sie mit körperlicher Gewalt eine Wohnungstür auf. Hier bestand die Beute aus einem großen Flachbildfernseher, einem DVD-Spieler sowie einem Mobiltelefon.

Hat jemand verdächtige Personen bemerkt?

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell