POL-BO: Sie klauten und schlugen dann zu: Polizei nimmt nach Ladendiebstahl zwei Minderjährige (12, 16) fest

Herne (ots) - Als die Mitarbeiterin eines Herner Drogeriemarkts (60) versuchte, zwei minderjährige Ladendiebinnen (12, 16) an der Flucht zu hindern, schlugen die zu. Weit kam das Duo allerdings nicht.

Der Vorfall ereignete sich am Montag, 24. Juli. Gegen 16 Uhr bemerkten die Angestellten des Geschäfts an der Bahnhofstraße 33, dass die minderjährigen Mädchen mehrere Parfümflaschen einsteckten. Darauf angesprochen, versuchten sie, zu fliehen. Weil die 60-jährige Mitarbeiterin ihnen den Weg versperrte schlugen die Minderjährigen auf sie ein und rannten anschließend in Richtung Bahnhof.

Polizeibeamte stellten die Mädchen an der Vinckestraße und nahmen sie vorläufig fest. Das zuständige Kommissariat (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell