POL-BO: Einladung zur Pressekonferenz der Mordkommission "Rottstraße"

Bochum (ots) -

-Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei-

Wie bereits berichtet, kam es in den Morgenstunden des 10. Februar 2017, an der Rottstraße 11 in Bochum, zu einem brutalen Gewaltdelikt. Hierbei wurde eine 79-jährige Bochumerin ermordet und ihr 78-jähriger Ehemann schwer verletzt. Im Zuge der Ermittlungen der eingesetzten Mordkommission konnte nun ein dringend Verdächtiger für diese Tat festgenommen werden. Diesbezüglich lädt die Staatsanwaltschaft Bochum am Dienstag, den 25. Juni 2017, ab 14 Uhr, alle Medienvertreter zu einer Pressekonferenz im großen Sitzungssaal des Polizeipräsidiums Bochum, Uhlandstraße 35,44791 Bochum, ein.

