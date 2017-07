POL-BO: Goldschmuck aus Wohnung in Bochum gestohlen - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen eines Einbruchs an der Batestraße in Bochum-Oesterheide. Ein Mann wurde dort am Sonntag, 23. Juli, um 9.45 Uhr dabei beobachtet, wie er über ein Schlafzimmerfenster in eine Wohnung an der Batestraße kletterte. Der Einbrecher entwendete zwei Schmuckschatullen mit Goldschmuck und flüchtete auf dem Einstiegsweg. Dort wurde eine weitere männliche Person gesehen. Beide sind zwischen 20 und 45 Jahre alt und schlank. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Um 9.45 Uhr wurde zudem ein silberfarbener Pkw am Wendehammer der Batestraße gesichtet, der möglicherweise in Zusammenhang zu dem Einbruch stehen könnte.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Nacht von Freitag, 21. Juli (21 Uhr), und Samstag (22. Juli, 1.15 Uhr) in ein Wohnhaus an der Overdyker Straße in Bochum-Hamme. Die Einbrecher hatten die Haustür aufgehebelt und die Räume durchsucht. Mit ihrer Beute, eine Geldkassette, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK 13) hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise geben kann, meldet sich unter der Rufnummer 0234 909 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell