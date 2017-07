POL-BO: Unter Vorwand an die Tür gelockt und dann bestohlen

Wattenscheid (ots) - Eine Geldkassette war die Beute eines Einbruchs am Sonntag, 23. Juli 2017, in eine Wohnung am Wattenscheider Hellweg in Bochum-Höntrop. Gegen 16.30 Uhr verwickelte eine junge Frau die Bewohnerin vor der Hauseingangstür in ein etwa zehnminütiges Gespräch. Während dieser Ablenkung drangen bislang unbekannte Täter in die Wohnung und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie gelangten in den Besitz einer Geldkassette.

Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK13) sucht nun Zeugen des Vorfalls, die insbesondere Hinweise auf die Identität der jungen Frau geben können. Die Frau ist zwischen 20 und 25 Jahre alt, hat blonde Haare und ist nach Zeugenangaben ein südländischer Typ. Zur Tatzeit trug sie eine weiße Strickjacke und war ingesamt gepflegt gekleidet. In der Hand hielt sie eine Topfblume.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

