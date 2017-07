POL-BO: Einbruch in Wittener Wohnhaus - Zeugen gesucht!

Witten (ots) - In der Nacht auf Samstag, 22. Juli, zwischen 23.45 Uhr und 4 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße "Am Pastoratskamp" in Witten eingedrungen und haben die Räume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK 13) sucht nun nach Zeugen des Einbruchs. Wer Hinweise geben kann, meldet sich unter 0234 909 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell