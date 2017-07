POL-BO: Einbruchsversuch in Restaurant - Drei Männer (18) festgenommen

Herne (ots) - Nach einem Einbruchsversuch in eine Gaststätte an der Herner Forellstraße kam es am 22. Juli (02.00 Uhr) "in Tatortnähe" zur Festnahme von drei jungen Männern.

Dieser wurden zunächst durch den Inhaber just in dem Moment überrascht, als sie ein Fenster seines Restaurants mit einem metallischen Gegenstand einschlagen wollten.

Als die 18-Jährigen den Betreiber erblickten, flüchtete das Trio zunächst in den Schlosspark. Auch einer jungen Frau, welche sich zu dieser Zeit auf einem nahen Fußweg aufhielt, waren die Männer auf der Flucht auffällig geworden.

Mit einer Personenbeschreibung griffen Polizisten innerhalb von nur fünf Minuten die Verdächtigen an der Jobststraße auf und brachte die Männer zur Wache. Einer von ihnen führte ein Messer sowie eine Schreckschusspistole mit sich.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen.

