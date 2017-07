POL-BO: Verkehrsschild gerammt: Quadfahrer (35) und Sohn (3) kommen mit dem Schrecken davon

Bochum (ots) - Dieser Ausflug endete mit Schrecken: Ein 35-Jähriger Quadfahrer aus Castrop-Rauxel kippte am Wochenende in Bochum-Gerthe auf die Seite und riss ein Verkehrsschild aus dem Boden. Auf dem Beifahrersitz: sein dreijähriger Sohn.

Der Unfall ereignete sich am Samstag, 22. Juli, auf dem Castroper Hellweg. Gegen 18 Uhr waren Vater und Sohn dort in Fahrtrichtung Castrop-Rauxel unterwegs, als das Quad in Höhe Hausnummer 173 beim Überholvorgang trotz ordnungsgemäßer Geschwindigkeit auf die Seite kippte. Das Fahrzeug prallte gegen den Bordstein, drehte sich und rammte dann ein Schild, das es mitsamt Betonsockel aus dem Boden riss, bevor es zum Liegen kam.

Glück im Unglück: Das im Kindersitz angegurtete Kind verletzte sich nur leicht und wurde nach ambulanter Behandlung entlassen. Der Vater blieb unverletzt.

