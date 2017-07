POL-BO: Zusammenstoß beim Abbiegen: 36-jähriger Radfahrer wird schwer verletzt

Herne (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten kam es am Samstagnachmittag, 22. Juli, in Herne-Crange.

Ein 64-jähriger Essener bog gegen 15.45 Uhr an der Heerstraße nach rechts in die Dorstener Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 36 Jahre alten Radfahrer aus Recklinghausen, der die querende Radfurt in nördliche Richtung befuhr. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer.

Nach notärztlicher Behandlung brachte ein Rettungswagen ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Nach einer ersten Schätzung ist ein Sachschaden von insgesamt 1.050 Euro entstanden.

Die Polizei sperrte die Dorstener Straße im Unfallbereich in Fahrtrichtung Gelsenkirchen bis 17.45 Uhr.

