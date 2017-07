POL-BO: 16-Jähriger stürzt mit seinem Leichtkraftrad - Krankenhaus!

Bochum (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 16-Jähriger am Freitag, 21. Juli, mit seinem Leichtkraftrad in Bochum-Mitte von der Straße ab. Er verletzte sich schwer.

Der Unfall ereignete sich gegen 19.20 Uhr. Der junge Bochumer war auf dem Ostring in Fahrtrichtung Hauptbahnhof unterwegs, als er in der Rechtskurve in Höhe Hausnummer 20 gegen den Bordstein des Mittelstreifens stieß und stürzte.

Er zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte in ein Krankenhaus, wo er zur stationären Behandlung verblieb. Lebensgefahr besteht nicht.

An dem Leichtkraftrad entstand ein Schaden von geschätzt 200 Euro. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht betroffen.

