POL-BO: Auto überschlägt sich - 54-Jähriger schwerverletzt

Bochum (ots) - Zu einem folgenreichen Unfall ist es am Samstagabend, 22. Juli, in Bochum-Stiepel gekommen. Bilanz: ein Schwerverletzter und ein völlig zerstörter Kleinwagen.

Gegen 18.30 fuhr ein 54-Jähriger Autofahrer aus Sprockhövel über die Kemnader Straße in Richtung Witten. In Höhe Hausnummer 491 verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen überschlug sich und landete schließlich in der Straßenmitte auf dem Dach.

Der 54-Jährige wurde schwer verletzt, konnte sich aber noch vor Eintreffen der Rettungskräfte allein aus seinem Fahrzeug befreien. Nach notärztlicher Versorgung brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.

Ein Atemalkoholtest verlief negativ.

Das Auto erlitt einen Totalschaden und wurde abgeschleppt. Geschätzter Sachschaden: 17.000 Euro. Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.

Die Polizei sperrte die Straße bis ca. 20 Uhr in beide Richtungen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell