POL-BO: Bochumer (26) in Herne nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Herne (ots) - Schwer verletzt wurde ein 26-jähriger Bochumer am heutigen 21.07, gegen 2.45 Uhr, in Herne. Der junge Mann fuhr mit seinem Auto auf der Gerther Straße in Richtung Sodinger Straße. Im Bereich der dortigen landwirtschaftlichen Flächen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit diversen Verkehrszeichen, woraufhin sich sein Auto auf der Ackerfläche überschlug. Dabei verletzte sich der Bochumer schwer und musste mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er bei seiner Fahrt alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Maßnahmen und Ermittlungen des Verkehrskommissariats 1 dauern noch an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell