POL-BO: Automaten in Herner Lokal aufgebrochen - Zeugen gesucht

Herne (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch, 19. Juli, zwischen Mitternacht und 15.20 Uhr, in einem Lokal am Konrad-Adenauer-Platz in Herne eingebrochen und haben einen Spieleautomaten aufgebrochen. Desweiteren wurde versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Mit ihrer Beute, Bargeld, sind die Einbrecher in unbekannte Richtung geflüchtet.

Das zuständige Fachkommissariat (KK 31) sucht nun Zeugen des Einbruchs. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909 8510 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell